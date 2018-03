Nenê, enfim, vai ser Nenê na NBA Na próxima temporada a camisa ainda será a de número 31 do Denver Nuggets, mas nas costas o ?frio? sobrenome Hilário dará lugar ao apelido Nenê, com o qual o pivô brasileiro, de 20 anos, 2,11 metros e 123 quilos, é conhecido no basquete. Após quatro meses de um burocrático processo, em que precisou até de advogado, Maybyner Rodney Hilário obteve autorização da NBA para usar o nome Nenê. "Feliz e nervoso", o atleta recebeu a imprensa nesta sexta-feira em São Paulo, no primeiro contato após 1 ano e três meses nos EUA - ele fica de férias no Brasil até dia 20. "Estava com saudades dos amigos, da família, da cultura, da tevê - lá não tem novela -, do arroz com feijão, carne de porco e carne seca", afirmou Nenê, que teve excelente participação em sua temporada de estréia, atuando 29 minutos, em média, em 82 jogos da NBA. Nunca, antes, um brasileiro havia jogado um campeonato inteiro, e com destaque - seu contrato com Denver é de mais dois anos (assinou por US$ 6,8 milhões por três anos). Simpático, simples e sorriso aberto, mas já adotando o ?estilo? das estrelas da NBA, caracterizado pelo cordão e brinco de argola dourados e um elegante paletó, moda entre os jogadores da liga, o brasileiro disse que foi a humildade e o fato de "fazer tudo certinho nos treinos e jogos" que o levou a ser um dos melhores calouros do ano - integrou a seleção dos novatos da temporada. Acha também que se impôs pela surpresa. "De um a dez, dou 20 para minha primeira temporada na NBA", resumiu Nenê. Ele ainda não fala bem inglês. "Eu era um e hoje sou cinco", revelou Nenê, sobre sua nota no domínio da língua da NBA. Tem professor e promete melhorar. Mas acha que as dificuldades não passaram para a quadra, onde se impôs e não sentiu a pressão de ser novato e estrangeiro. Sobre a evolução em uma carreira que começou em São Carlos e teve passagem por Barueri e Vasco antes de chegar à NBA, disse que ?mostrou serviço?. "Eles passam por cima. Hoje, me vêm com respeito. Se não, a batata assa", contou. Ele disse que seus primeiros contatos com Shaquille O?Neal e Michael Jordan foram "impressionantes", mas quando começa o jogo não existe mais o ídolo. Confessa que ficou mesmo impressionado com o armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. "Ele é incrível, faz coisas inimagináveis." O que Nenê não esquece é o elogio recebido de Jordan, seis vezes campeão da liga, e que jogou a última temporada pelo Washington Wizards. "Ele me disse: ?Continua assim, você está indo bem?. Disse que eu ia longe. Maior elogio que esse, vindo do rei, impossível. Eu queria ter tirado uma foto ao lado dele."