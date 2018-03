Nenê entre os convocados para o pré-olímpico de basquete

O técnico da seleção brasileira de basquete masculino, o espanhol Moncho Monsalve, convocou a equipe que disputará o pré-olímpico de basquete para os Jogos de Pequim, que será disputado em Atenas, entre os dias 14 e 20 de julho. A convocação não teve grandes surpresas, a não ser pela confirmação da ida do pivô Nenê Hilário, que recentemente se recuperou de um câncer testicular. Além dele, Moncho chamou os armadores Valtinho, Marcelo Huertas e Leandrinho; os alas-armadores Alex e Marcelinho Machado; os alas Guilherme Giovannoni e Marcus Toledo e os pivôs João Paulo, Paulão, Anderson Varejão, Nenê, Murilo, Rafael "Baby" e Tiago Splitter. "Com esses jogadores temos uma seleção de excelente nível técnico individual, mas o importante será jogar como uma equipe. Contamos com armadores e alas de muita versatilidade e pivôs bem fortes e talentosos. Com certeza, temos todas as chances de conquistar uma das três vagas para a Olimpíada de Pequim", explicou o técnico Moncho Monsalve. De acordo com a informação divulgada pela assessoria da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), os convocados deverão se apresentar no dia 8 de junho, no Rio de Janeiro, uma vez que os trabalhos de preparação do pré-olímpico acontecerão no Ginásio do Maracanãzinho. O Brasil estréia no pré-olímpico acontece no dia 15 de julho, justamente diante da anfitriã Grécia. Depois, a seleção encara o Líbano, no dia 15. Os dois primeiros se classificam á próxima fase.