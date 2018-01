Nenê espera ser o novato do ano na NBA Mais quatro jogos defendendo o Denver Nugetts, contra o Sacramento, nesta sexta-feira, o LA Clippers, domingo, os Lakers, na terça-feira e o Houston, dia 16, e estará terminada, após 82 jogos, a primeira temporada regular do brasileiro Maybyner Nenê Hilário na NBA, a liga norte-americana de basquete. Foi a primeira vez que um brasileiro disputou, jogando todas as partidas, uma temporada completa da liga de basquete mais importante do mundo. E para fechar a temporada Nenê não espera nada menos do que ser eleito o rookie do ano. ?Se não for eu, não consigo pensar em nenhum outro nome?, comentou, nesta quarta-feira, em uma teleconferência com jornalistas brasileiros. A NBA promoveu a entrevista para que Nenê falasse sobre a sua escolha para ser o protagonista de uma campanha mundial, com comercial de televisão, de prevenção contra a Aids. Disse que se sentia orgulhoso pela escolha e creditou a seleção ao seu ?sorriso e simpatia?. Nenê tem 10,5 pontos, 6,2 rebotes e 1,9 assistências, em média na temporada, mas seu time perdeu 61 jogos e venceu 17. ?O time está bem. Apesar de os jogadores serem novos, inexperientes, estamos fazendo um bom trabalho.? Seu sucesso na liga não terá, necessariamente, o mesmo benefício para a seleção brasileira. Nenê já deixou claro que cumpre ordens, de seu time, que é prioridade absoluta, e que só servirá a seleção se não tiver nenhum outro compromisso com o Denver. Este ano, só virá para disputar a Copa América, a seletiva para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004 ? não joga o Pan-Americano ou qualquer outra competição com o Brasil. Mas não acha que isso comprometerá o seu entrosamento com o restante do grupo. ?Nos conhecemos bem, não haverá problema.?