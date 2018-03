Nenê estréia bem no Denver Nuggets O pivô brasileiro Maybyner ?Nenê? Hilário mal chegou à NBA e já é campeão. Defendendo o Denver Nuggets, time que o contratou junto ao New York Knicks após o draft (escolha de calouros pelas equipes), ele conquistou na semana passada o título da Liga de Verão, na qual teve boa participação, disputando quatro dos seis jogos da equipe - nos outros dois, não pôde atuar por problemas contratuais. Cheio de compromissos no basquete norte-americano, Nenê não vai integrar a seleção brasileira no Torneio de Istambul, envolvendo oito seleções. A estréia será nesta quarta-feira, contra Angola. A seguir, o Brasil enfrenta China e Turquia. Na outra chave, estão Iugoslávia, Canadá, Bulgária e Argélia. Na Liga de Verão, o Denver venceu seus seis jogos, o último deles sábado passado, diante do Memphis Grizzlies, por 79 a 64. Nenê jogou 25 minutos e teve sua melhor atuação. Foi o cestinha com 16 pontos e pegou seis rebotes. Na competição, o jogador atuou em média 20 minutos por partida, marcando 39 pontos, média de 9,8 por jogo, com índice de acerto de 70,8%. Cometeu ao todo 20 faltas e pegou 18 rebotes. Um dos cinco estreantes dos Nuggets, Nenê foi chamado de ?Brazilian big man? numa reportagem de um jornal de Denver sobre o torneio. De acordo com o texto, o pivô poderá fazer a torcida esquecer Antonio McDyess quando melhorar o jogo de pernas e aprimorar a comunicação com o técnico e os jogadores - ou seja, quando aprender inglês. "Quando você está na quadra, vê que eles (os outros jogadores) são tão humanos quanto você", disse o brasileiro.