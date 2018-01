Nenê estréia na NBA nesta quarta-feira Leandrinho estreou na NBA mas ficou apenas no banco, na noite desta terça-feira, pelo time do Phoenix Suns, e hoje é a vez de Nenê Hilário estrear na maior liga de basquete do mundo. Estrela e jogador mais admirado no Denver Nuggets, o pivô terá uma dura partida do San Antonio Spurs, atual campeão da liga, e que vai jogar em casa. O terceiro representante do País na competição norte-americana, Alex, estaria em quadra contra Nenê se não houvesse quebrado o pé. Com o apoio da torcida, os Spurs entram em quadra apoiados em Tim Duncan, eleito duas vezes seguidas o melhor jogador da temporada, e no argentino Emanuel Ginóbili. A equipe titular é composta ainda de Tony Parker, Bruce Bowen e Radoslav Nesterovic. E se o time de Nenê foi mal na temporada passada - ficou em 14º na Conferência Oeste - mostrou na pré-temporada que pode subir algumas posições: ficou em terceiro lugar na Divisão Meio-Oeste, com cinco vitórias e três derrotas. Nenê está afirma que está mais experiente e que o time, muito jovem em 2002, já ganhou mais confiança e entrosamento para este ano. O reforço principal é o armador Carmelo Anthony, calouro que disputa com LeBron James o status de "novo Michael Jordan". Completam o time Andre Miller, Rodney White e Marcus Camby. Além desta partida, outras dez serão realizadas nesta quarta-feira, todas sem a transmissão pela TV: Boston Celtics e Miami Heat; New York Knicks e Orlando Magic; New Orleans Hornetts e Atlanta Hawks; Toronto Raptors e New Jersey Nets; Detroit Pistons e Indiana Pacers; Minnesota Timberwolves e Milwaukee Bucks; Chicago Bulls e Washington Wizards; Utah Jazz e Portland Trail Blazers; Golden State Warriors e Dallas Mavericks e Sacramento Kings e Cleveland Cavaliers. No Los Angeles Lakers, nada parece dar certo. Além de estar envolvido em um caso de estupro, Kobe Bryant fez questão de criticar abertamente seu parceiro de time, Shaquille O?Neal. Em entrevista a uma emissora de TV, o armador disse que o pivô estava "gordo e fora de forma" nas últimas temporadas, além de não ter sido profissional, "exagerando nas contusões". Bryant ainda disse que se deixar os Lakers, uma das razões será "a criancice, o egoísmo e ciúme de Shaq." Sobre a ausência do pivô nas 12 primeiras partidas da última temporada - por causa de uma cirurgia no dedão do pé - Bryant alfinetou: "Já joguei com mão quebrada, tornozelo torcido, ombro contundido e dente quebrado. Não fiquei fora de 15 jogos por uma contusão no dedo do pé que, todo mundo sabe, não foi tão séria."