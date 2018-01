Nenê faz 11 pontos em derrota do Denver O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), perdeu por 120 a 104 a partida da noite desta quarta-feira contra o L.A. Clippers. Nenê atuou por 35 minutos, marcou 11 pontos e pegou sete rebotes na derrota do Nuggets. Veja os resultados das demais partidas da noite: Detroit Pistons 78 x 71 Portland Trail Blazers New Orleans Hornets 96 x 94 Boston Celtics New Jersey Nets 88 x 70 Golden State Warriors Houston Rockets 80 x 72 Philadelphia Sixiers