Nenê faz 13 pontos na derrota do Denver Nenê marcou 13 pontos, fez uma assistência e conseguiu quatro rebotes, mas não evitou a derrota do Denver Nuggets para o Houston Rockets por 102 a 85, nesta madrugada de sexta-feira, em partida válida pela liga norte-americana de basquete. O cestinha da partida foi o armador, do Houston, Cuttino Mobley, com 21 pontos, dois a mais que Andre Miller, do Denver, que anotou 19. Já o armador Leandrinho, contundido, ainda não estreou na temporada 2003-2004 da NBA. Ele assistiu do banco a vitória de sua equipe, o Phoenix Suns, sobre o Cleveland Cavaliers, de LeBron James, por 95 a 86. O badalado novato novamente voltou a jogar bem e deixou a quadra, embora derrotado, com um ?double-double?. Ele conseguiu 12 rebotes, fez oito assistências e marcou 21 pontos. Nos demais jogos, o Seattle Sonics derrotou o L.A. Clippers por 109 a 100 e o New Orleans Hornets bateu o Orlando Magic por 100 a 98. Confira os jogos desta sexta-feira: Washington Wizards x Toronto Raptors Detroit Pistons x Miami Heat Milwaukee Bucks x Indiana Pacers Boston Celtics x Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves x New Jersey Nets Atlanta Hawks x Chicago Bulls Seattle Sonics x L.A. Clippers Philadelphia 76ers x Sacramento Kings