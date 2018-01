Nenê faz 13 pontos na vitória do Denver George Karl voltou à NBA em grande estilo: foi um dos responsáveis pela vitória do Denver Nuggets sobre a antiga equipe dele, o Milwaukee Bucks, por 106 a 100, ontem à noite, no ginásio do adversário. Karl estava fora da NBA desde que foi despedido pelos Bucks, em 2003. Além da forra de Karl, o jogo também registrou uma boa atuação do brasileiro Nenê Hilário, do Denver. Ele esteve em quadra durante 28 minutos, nos quais fez 13 pontos, obteve 12 rebotes e deu duas assistências.