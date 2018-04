Nenê faz 18 pontos e ajuda Denver a derrotar Utah

O Denver Nuggets contou com atuações destacadas de Carmelo Anthony, com 37 pontos, e Chauncey Billups, com 29 pontos, para derrotar o Utah Jazz por 119 a 112 na noite de domingo. Com o triunfo, a equipe encerrou uma sequência de quatro vitórias do Jazz na temporada da NBA.

O brasileiro Nenê Hilário também teve boa atuação. Ele marcou 18 pontos nos 37 minutos em que esteve em quadra. O pivô ainda obteve sete rebotes e duas assistências, sendo um dos jogadores decisivos para que o Denver Nuggets vencesse o terceiro confronto direito com o Utah Jazz na temporada. A equipe ainda não foi superada pelos rivais. Deron Willians foi o principal jogador do Utah Jazz, com 23 pontos e 13 assistências.

Jogando em casa, o Toronto Raptors superou o Dallas Mavericks por 110 a 88. A equipe voltou a ser liderada por Chris Bosh, fundamental para o triunfo ao anotar 23 pontos e obter 13 rebotes. Já Andrea Bargnani terminou a partida com 22 pontos. O alemão Dirk Nowitzki foi o cestinha do Dallas com 19 pontos.

Confira os resultados de domingo:

Toronto Raptors 110 x 88 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 119 x 112 Utah Jazz

Jogos de segunda-feira:

New York Knicks x Detroit Pistons

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Charlotte Bobcats x Sacramento Kings

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

New Orleans Hornets x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Orlando Magic