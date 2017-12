Nenê faz 5 pontos na vitória do Denver O ala brasileiro Nenê jogou durante 18 minutos, nos quais anotou cinco pontos, apanhou dois rebotes e fez nove assistências, na vitória do seu time, Denver Nuggets, sobre o Nova Jersey Nets, por 90 a 88, na rodada de terça-feira da NBA. Foi a quarta vitória consecutiva do Denver na atual temporada. Os outros resultados foram: Indiana 106, Boston 96; Washington 102, Toronto 86; Charlotte 91, Detroit 89; Nova York 104, Atlanta 88; Portland 99, Miami 87; Seattle 103, Minnesota 92; Sacramento 102, Houston 96; L.A. Lakers 100, Milwaukee; 96 Golden State 115, Nueva Orleáns 109 (em três prorrogações).