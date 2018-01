Nenê faz doação para índios de MS O pivô brasileiro Nenê, que joga no Denver Nuggets, da NBA, fez nesta quarta-feira uma doação de 250 cestas básicas às aldeias indígenas de Bororó e Jaguapirú, em Dourados, Mato Grosso do Sul (MS). A doação será entregue no dia 14. Ligado à área social, o jogador de basquete também distribui, desde 2002, cestas básicas para 500 famílias carentes de São Carlos nas festas de fim de ano.