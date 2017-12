Nenê faz grande estréia na NBA Depois da boa participação de Jefferson em seu primeiro teste no Los Angeles Lakers, na noite de terça-feira, ontem foi a vez de Nenê fazer sua estréia na NBA. Contratado pelo Denver Nuggets, o ala-pivô brasileiro começou como reserva o primeiro jogo da equipe na pré-temporada da liga norte-americana de basquete, contra o Dallas Mavericks. Seu time perdeu por 91 a 83, mas, nos 22 minutos em que esteve em quadra, ele marcou 14 pontos e pegou 9 rebotes, apresentado o melhor desempenho dos Nuggets. Ao contrário de Jefferson, que ainda luta para entrar no grupo dos Lakers que disputará o campeonato a partir do dia 29, Nenê promete ser uma das atrações do Denver Nuggets nesta temporada da NBA. Apesar de estar numa equipe de pequeno porte, o brasileiro de 20 anos já mostrou seu potencial neste primeiro jogo e pode, inclusive, ganhar uma posição de titular.