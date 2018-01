Nenê fora das quadras por 3 semanas O ala-pivô Nenê Hilário ficará afastado dos jogos da NBA por até três semanas por causa de uma contusão no ligamento do joelho esquerdo. O atleta foi examinado na segunda-feira. O Denver informou que o caso não é para cirurgia. Nenê, de 22 anos, disputou 37 partidas na temporada e tem as médias de 9,6 pontos e 5,9 rebotes por jogo.