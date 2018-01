Nenê integra campanha da AIDS O pivô brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, é o mais novo integrante de uma nova campanha mundial de prevenção e educação sobre o vírus HIV e a AIDS, anunciou nesta segunda-feira a Associação Nacional de Basquete, dos Estados Unidos, NBA. O vídeo da campanha traz uma mensagem preventiva de utilidade pública e foi produzido por meio de uma parceria entre a NBA Entertainment e o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC). Ele será transmitido em todo o mundo durante os intervalos dos jogos e da programação da NBA. Nenê participará de uma teleconferência com a imprensa brasileira nesta quarta-feira, às 16h30, para promover sua participação com a campanha.