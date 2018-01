Nenê joga bem, mas Denver perde Diante de 17.393 espectadores, o pivô brasileiro Nenê Hilário jogou bem, mas não evitou a 25ª derrota, em 32 jogos, do Denver Nuggets na temporada 2002/03 da NBA, neste sábado à noite, frente ao Sacramento Kings, líder do Pacífico, com 24 vitórias, em 33 jogos. Os Kings venceram por 87 a 76. Nos 32 minutos que esteve na quadra, Nenê marcou 15 pontos e agarrou quatro rebotes. O brasileiro ainda teve tempo de discutir com o pivô Vlade Divac e receber uma falta técnica no quarto e último período da partida.