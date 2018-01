Nenê joga bem, mas Denver perde O pivô Nenê teve mais uma atuação de destaque, mas não conseguiu impedir a 27ª derrota do Denver Nuggets, em 36 jogos, na temporada 2002/03 da NBA. Nenê marcou 14 pontos, agarrou dez rebotes e ainda fez duas assistências. O trabalho do brasileiro foi facilitado com a contusão sofrida pelo pivô chinês Yao Ming, de 2,26 metros, que, aos 11 minutos de jogo, sofreu uma contusão no joelho e deixou a quadra. O Houston também perdeu Glen Rice, machucado no ombro esquerdo. Mais uma vez Nenê se envolveu em uma discussão, desta vez com Kelvin Cato, e foi punido com uma falta técnica no último quarto da partida.