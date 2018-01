Nenê joga bem, mas Denver perde na NBA Mesmo com um ?double-double? de Nenê Hilário, o Denver Nuggets caiu diante do Los Angeles Clippers por 102 a 98 nesta terça-feira de madrugada. O pivô brasileiro marcou 20 pontos, capturou 13 rebotes e fez quatro assistências, durante os 42 minutos em que esteve na quadra. O time da casa, desfalcado de Marcus Camby e Greg Buckner, viu suas chances de vencer neutralizadas pela cesta de três pontos de Rick Brunson, quando faltavam 21 segundos para o término da partida. Confira os demais resultados: Boston Celtics 108 x 90 New Orleans Hornets, Toronto Raptors 105 x 94 Orlando Magic, Charlotte Bobcats 83 x 94 Cleveland Cavaliers, Miami Heat 96 x 98 Seattle Supersonics, Memphis Grizzlies 92 x 82 Utah Jazz, Chicago Bulls 80 x 87 Detroit Pistons e Golden State Warriors 104 x 112 Philadelphia Sixers.