Nenê joga bem, mas Denver perde na NBA Apesar da boa atuação do brasileiro Nenê Hilário - ele jogou durante 33 minutos, nos quais registrou 19 pontos, quatro rebotes e quatro assistências - o Denver Nuggets perdeu ontem, em Chicago, para o time da casa, Chicago Bulls, por 111 a 107, em jogo equilibrado. Kirk Hinrich, com 23 pontos, foi o destaque do Chicago Bulls. Outros resultados: Charlotte Bobcats 92 Boston Celtics 97; New York Knicks 118 Phoenix Suns 133; Memphis Grizzlies 95 Orlando Magic 83; Sacramento Kings 113 New Jersey Nets 93; Los Angeles Lakers 93 Seattle SuperSonics 104.