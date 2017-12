Nenê joga bem. Mas os Nuggets perdem O Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado em casa pelo Toronto Raptors, em partida da noite desta terça-feira. Placar final: 81 a 74. Apesar da derrota do Nuggets, Nenê - que atuou durante 36 minutos - teve um bom desempenho: marcou 13 pontos, com 10 rebotes e três assistências. Veja os resultados das demais partidas da noite: Indiana Pacers 92 x 89 Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 83 x 73 Washington Wizards New York Knicks 102 x 73 Miami Heat Seattle SuperSonics 105 x 99 Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 98 x 93 Chicago Bulls Dallas Mavericks 101 x 92 Milwaukee Bucks