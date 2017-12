Nenê joga bem mas perde na estréia Nenê teve uma grande estréia na NBA. Em seu primeiro jogo oficial na liga norte-americana de basquete, o ala-pivô brasileiro conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos). Ainda na reserva do Denver Nuggets, ele marcou 10 pontos e pegou 11 rebotes, além de 4 assistências, nos 28 minutos em que esteve em quadra. Apesar disso, sua equipe foi derrotada pelo Minnesota Timberwolves, por 83 a 77, na primeira partida da temporada 2002/2003. Com 20 anos e 2,11 metros, Nenê se tornou na noite desta quarta-feira o terceiro brasileiro a jogar uma partida da NBA. Antes dele, os pivôs Rolando e Pipoka tiveram participações discretas na liga. Mas Nenê, que é chamado de Hilário (seu sobrenome) pelos norte-americanos, já mostrou que pode fazer muito mais. Logo na estréia, Nenê foi um dos destaque do Denver. Tentou seis arremessos e acertou três. Dos seis lances livre que teve à disposição, converteu quatro. Dos 11 rebotes, quatro foram no ataque e sete na defesa. O cestinha dos Nuggets no jogo foi Chris Andersen, que marcou 16. Já o melhor reboteiro foi James Posey, com 14. Apesar de seu grande ídolo, Kevin Garnett, ter conseguido ?apenas? 13 pontos, número bem abaixo de sua média, o Minnesota dominou o jogo desde o começo. O Denver até que tentou uma reação nos dois últimos quartos, mas não conseguiu chegar à vitória. Troy Hudson foi o cestinha, ao marcar 23 pontos para o Timberwolves.