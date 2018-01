Nenê joga entre as estrelas da NBA Os brasileiros nunca tiveram tanta expectativa pelo fim de semana All-Star da NBA, o evento que reúne as grandes estrelas da liga norte-americana de basquete e acontecerá a partir deste sábado, em Atlanta. A euforia é por Nenê, o pivô que está brilhando em sua primeira temporada no Denver Nuggets. A partida dos "calouros", NBA Rookie Challenge, será transmitida ao vivo pela SporTV, amanhã, a partir das 19 horas. E no domingo, às 23 horas, na ESPN Internacional, acontece o Jogo das Estrelas, com craques como Kobe Bryant, Vince Carter e Michael Jordan. Nenê deve ser titular dos calouros, que enfrentarão os Sophomores (jogadores que estão na segunda temporada), já que o pivô chinês Yao Ming foi escolhido pelos torcedores para participar do Jogo das Estrelas. Seu substituto será o argentino Emanuel Ginobili, que é ala e não atua na mesma posição que Ming e Nenê. Apesar da expectativa, Nenê se mostrava tranqüilo na teleconferência da NBA na semana passada: "A emoção é grande, mas não posso deixar isso me influenciar. Então tenho de pensar que é um jogo normal, só que especial, porque estará reunindo todas as estrelas." Toda a pressão por ser o primeiro brasileiro a ter alcançado esse feito está sendo convertida positivamente pelo jogador de 20 anos. "Sinto-me muito orgulhoso por ser o primeiro brasileiro e por estar representando outros jogadores, como o Oscar, que se tivesse entrado na NBA teria jogado esse torneio." Apesar do péssimo desempenho de sua equipe, que está entre os últimos colocados da Conferência Oeste, Nenê vem se destacando no campeonato e já é o xodó dos torcedores de Denver. A camisa do jogador, que leva o número 31, é vendida a US$ 170 no site da NBA (www.nba.com). Até sexta-feira, ele estava na sexta colocação no ranking dos calouros, com a média de 9,4 pontos e seis rebotes por jogo. Despedida - O Jogo das Estrelas, no domingo, deve ser o último de Michael Jordan. O grande astro do basquete não foi escolhido pelos torcedores para ser titular do time da Conferência Leste, mas foi convocado para participar pela 14ª vez da festiva partida. Allen Iverson e Tracy McGrady, dois dos cinco mais votados na Conferência Leste, chegaram a oferecer a vaga de titular a Michael Jordan, mas ele recusou. Preferiu aceitar a vontade do torcedor e vai ficar mesmo no banco de reservas do Jogo das Estrelas.