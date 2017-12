Nenê joga mal e Denver fica fora da disputa Com fraca atuação do pivô brasileiro Nenê Hilário, que marcou apenas dois pontos na partida, o Denver Nuggets foi derrotado em casa, na noite desta sexta-feira, pelo Minnesota Timberwoves. Placar final: 102 a 91. O time de Minnesota encerrou o melhor-de-sete da primeira fase dos playoffs com quatro vitórias e apenas uma derrota, o que garantiu sua classificação para a etapa semifinal da liga de basquete norte-americana (NBA). O próximo adversário do Timberwolves será o Sacramento Kings. Na outra partida da noite, ainda pela primeira rodada dos playoffs, o Miami Heat venceu em casa o New Orleans Hornets, por 87 a 83. Agora, o time de Miami está em vantagem de 3-2 no melhor-de-sete. O sexto confronto entre as equipes está marcado para este domingo, em New Orleans. Se vencer, o Heat se classifica para a próxima rodada e enfrenta o Indiana Pacers. Caso o Hornets bata o Heat, haverá uma sétima (e decisiva) partida em Miami, terça-feira.