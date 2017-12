Nenê joga mal e Indiana bate Denver Em sua pior partida na NBA, o pivô Nenê não pode impedir nesta madrugada de terça-feira a derrota do Denver Nuggets para o Indiana Pacers por 71 a 60. O jogador brasileiro marcou apenas três pontos e recuperou três bolas debaixo do garrafão durante os 19 minutos em que esteve na quadra. O destaque da partida foi o pivô Jermaine O?Neal, do Indiana, com 25 pontos, 20 rebotes e uma assistência. Já nos Nuggets, Earl Boykins, com 18 pontos, e o reserva Rodney White, com 14, foram os destaques da equipe. O novato Carmelo Anthony foi mal e só marcou dois pontos. No melhor jogo da noite, Kobe Bryant comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Milwaukee Bucks por 113 a 107. Ele marcou 31 pontos, fez oito assistências e sete rebotes. Shaquille O?Neal anotou 23 pontos e 14 rebotes, enquanto Karl Malone encestou 11 pontos, conseguiu 11 rebotes e fez cinco assistências. Gary Payton registrou 19 pontos. Nos demais jogos da noite, o Houston Rockets venceu o New Jersey Nets por 86 a 75 e o San Antonio Spurs derrotou o Miami Heat por 80 a 73. Confira a rodada desta quarta-feira: Orlando Magic x Chicago Bulls Philadelphia Sixers x New Orleans Hornets Washington Wizards x Dallas Mavericks Detroit Pistons x Boston Celtics New York Knicks x Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings Utah Jazz x Phoenix Suns Golden State Warriors x Atlanta Hawks Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies