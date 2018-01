Nenê jogará na seleção dos novatos Nenê conquistou definitivamente seu espaço na NBA. Nesta quinta-feira, o pivô brasileiro do Denver Nuggets foi selecionado entre os melhores novatos da liga norte-americana de basquete para participar do duelo contra os jogadores que estão na segunda temporada. A partida festiva, chamada ?Rookie Challenge?, acontecerá no dia 8 de fevereiro, em Atlanta, na véspera do Jogo das Estrelas. "É uma verdadeira honra ter sido selecionado para participar do Jogo dos Calouros com um grupo tão incrível de jogadores. Não vejo a hora de poder representar o Denver Nuggets e todo o Brasil nesse jogo", comemorou o brasileiro. Os novatos foram selecionados por um grupo de 14 ex-jogadores e técnicos da NBA - gente como Charles Barkley e Tim Hardaway. Ao todo, seis estrangeiros estarão no ?Rookie Challenge?, uma marca recorde. Além de Nenê, o croata Gordan Giricek (Memphis Grizzlies) e o chinês Yao Ming (Houston Rockets) jogarão no time do estreantes. E na equipe do que já estão há duas temporadas na liga, atuarão o espanhol Pau Gasol (Memphis Grizzlies), o russo Andrei Kirilenko (Utah Jazz) e o francês Tony Parker (San Antonio Spurs). Os outros convocados para o time dos novatos são: Jay Williams (Chicago Bulls), Caron Butler (Miami Heat), Amare Stoudemire (Phoenix Suns), Drew Gooden (Memphis Grizzlies) e Carlos Boozer e Dajuan Wagner (ambos do Cleveland Cavaliers). Na outra equipe também estarão Tyson Chandler (Chicago Bulls), Richard Jefferson (New Jersey Nets), Jamaal Tinsley (Indiana Pacers) e Jason Richardson, Gilbert Arenas e Troy Murphy (todos do Golden State Warriors) Fazendo história - Aos 20 anos, Nenê chegou à NBA de forma surpreendente. Foi o 7º escolhido no draft, atingindo a melhor colocação de um jogador sul-americano. Depois de começar a temporada na reserva, ele já virou titular do Denver e vem conseguindo fazer grandes atuações, apesar da fragilidade de sua equipe. O Denver ocupa a última colocação da Divisão do Meio-Oeste da NBA, com 29 derrotas e apenas 9 vitória até agora. Mas Nenê tem conseguido números expressivos, com médias por partida de 9,6 pontos, 6,1 rebotes, 1,6 assistências e 26,9 minutos em quadra.