Nenê leva a melhor sobre Leandrinho na NBA No primeiro duelo brasileiro da história da NBA, o pivô Nenê levou a melhor sobre o compatriota e armador Leandrinho. Na madrugada desta sexta-feira, o Denver Nuggets bateu o Phoenix Suns por 113 a 100, em jogo válido pela pré-temporada da liga norte-americana de basquete profissional. Nenê começou a partida na equipe titular e marcou apenas sete pontos, fez cinco rebotes e deu duas assistências. Leandrinho entrou no decorrer do jogo e marcou cinco pontos, um rebote e seis assistências. O destaque da partida foi o novato do Denver, Carmelo Anthony, vindo do sorteio universitário. Em sua primeira partida oficial pela NBA, ele que divide as atenções do basquete americano com LeBron James, registrou 19 pontos, três assistências e dois rebotes. O cestinha do jogo foi Joe Johnson, do Denver, com 22 pontos. Nos demais confrontos, o Sacramento Kings bateu o Portland Trail Blazers por 111 a 100, o New Jersey Nets derrotou o New York Knicks por 84 a 75, enquanto o Minnesota Timberwolves superou Milwaukee Bucks por 99 a 98.