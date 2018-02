Nenê leva a melhor sobre Leandrinho na rodada da NBA Mesmo com uma ótima atuação, o armador brasileiro Leandrinho não conseguiu evitar a derrota do Phoenix Suns para o Denver Nuggets, de seu compatriota Nenê. O ala-pivô marcou 14 pontos em 17 minutos na vitória de sua equipe por 131 a 107. Nenê acertou 5 de 7 arremessos de quadra, 4 de 6 lances livres, foi o líder em rebotes, com 10, e deu duas assistências. Pelo Suns, Leandrinho fez 25 pontos em 30 minutos, ao encestar 10 de 19 arremessos de quadra, incluindo 3 de 7 de três pontos, e 2 de 3 lances livres. Ele ainda deu cinco assistências e obteve quatro rebotes. Já o outro brasileiro que atua na Liga, Anderson Varejão, não teve uma boa atuação, com apenas 2 pontos em 31 minutosem quadra. Ele acertou 1 de 3 arremessos para o Cleveland Cavaliers, que venceu o Utah Jazz por 82 a 73. Varejão ainda pegou sete rebotes e deu uma assistência. Outros resultados da rodada da NBA: Indiana Pacers 113 x 90 Atlanta Hawks Orlando Magic 83 x 95 Sacramento Kings Washington Wizards 125 x 103 New Orleans Hornets San Antonio Spurs 85 x 91 Boston Celtics Memphis Grizzlies 104 x 103 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 97 x 91 Charlotte Bobcats Seattle Supersonics 98 x 99 Golden State Warriors