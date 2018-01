Nenê lidera a vitória dos Nuggets O pivô brasileiro Nenê marcou 20 pontos, entre eles a cesta decisiva, e liderou a vitória do Denver Nuggets sobre o Portland Trail Blazers por 82 a 81, em partdia encerrada na madrugada deste sábado, na NBA. Foi a melhor pontuação do brasileiro desde sua estréia nesta temporada. Apesar de ser a segunda vitória consecutiva, os Nuggets continuam na última posição da Divisão Meio-Oeste, com 9 vitórias e 26 derrotas. A derrota não alterou a situação do Portland na Divisão do Pacífico. A equipe soma 21 vitórias em 35 jogos e ocupa o terceiro lugar, atrás do líder Sacramento Kings e do Phoenix Suns, que manteve o segundo lugar na Divisão após vencer o Memphis Grizzlies por 96 a 90. Derek Anderson foi o cestinha do Portland, com 17 pontos. Outros jogos desta sexta: New York 114 x 112 Philadelphia Golden State 104 x 99 Washington Indiana 101 x 97 Orlando New Jersey 94 x 79 Toronto Atlanta 84 x 75 Houston Minnesota 115 x 109 Sacramento Dallas 103 x 78 Boston Detroit 101 X 99 New Orleans Milwaukee 93 x 85 Chicago Utah 92 x 76 Miami L.A. Lakers 115 x 99 Cleveland L.A. Clippers 90 x 88 Seattle