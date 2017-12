Nenê marca 12 pontos na derrota do Denver O Toronto Raptors venceu neste domingo o Denver Nuggets no Air Canadá Centre por 89 a 76 e bateu o recorde de vitórias em casa da temporada, com quatro sucessos seguidos. O armador Vince Carter foi o cestinha do jogo: marcou 34 pontos, pegou dez rebotes e fez seis assistências. O ala brasileiro Nenê aumentou o placar dos Nuggets em 12 pontos e pegou oito rebotes, mas não pode garantir a vitória.