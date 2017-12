Nenê marca 14 pontos na vitória do Denver O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), venceu em casa o Memphis Grizzlies em partida da noite desta segunda-feira. Placar final: 86 a 83. Nenê marcou 14 pontos na vitória do Nuggets, com 11 rebotes e duas assistências. Veja os resultados das demais partidas da noite: Cleveland Cavaliers 97 x 89 Boston Celtics Atlanta Hawks 102 x 96 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 85 x 82 Houston Rockets