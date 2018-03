Nenê marca 15 pontos na vitória do Denver O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), venceu o Washington Wizards, na noite desta terça-feira, na casa do adversário. Placar final: 117 a 87. Nenê marcou 15 pontos e pegou sete rebotes. Voshon Lenard, do Nuggets, foi o cestinha do jogo ? marcou 27 (dois rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Indiana Pacers 94 x 84 Toronto Raptors (em tempo extra) Boston Celtics 87 x 84 New York Knicks Miami Heat 100 x 89 Orlando Magic Memphis Grizzlies 94 x 88 San Antonio Spurs Philadelphia Sixers 89 x 81 Chicago Bulls Houston Rockets 90 x 85 L.A. Clippers Sacramento Kings 96 x 92 Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 105 x 92 Seattle SuperSonics