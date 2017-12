Nenê marca 18 pontos na vitória do Denver Uma noite depois da difícil vitória sobre o Cleveland Cavaliers, o Denver Nuggets não demonstrou cansaço e venceu o Golden State Warriors, por 117 a 109, em partida pela liga norte-americana de basquete . Foi a quinta vitória consecutiva do Nuggets na NBA. O brasileiro Nenê jogou 38 minutos da partida e marcou 18 pontos para o time vencedor. O Phoenix Suns, time em que joga outro brasileiro, Leandrinho, foi derrotado na noite desta quarta pelo Minnesota Timberwolves, por 92 a 79. Foi a terceira derrota seguida do Suns na liga de basquete norte-americana. Nesta partida contra o Timberwolves, Leandrinho não saiu do banco de reservas. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 105 x 95 Boston Celtics Detroit Pistons 87 x 73 Miami Heat Memphis Grizzlies 96 x 93 New Jersey Nets New Orleans Hornets 106 x 91 Orlando Magic Houston Rockets 107 x 101 Utah Jazz (em tempo extra) L.A. Lakers 90 x 86 San Antonio Spurs Seattle SuperSonics 95 x 87 New York Knicks Portland Trail Blazers 97 x 95 Indiana Pacers (em tempo extra) L.A. Clippers 90 x 80 Cleveland Cavaliers