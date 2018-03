Nenê marca 18 pontos na vitória do Denver O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou o Portland Trail Blazers em partida da noite deste sábado. Placar final: 110 a 100 (em tempo extra). O brasileiro atuou por 42 minutos e marcou 18 pontos na vitória do Nuggets, com uma assistência e seis rebotes. Carmelo Anthony, companheiro de time de Nenê, foi o cestinha do jogo: marcou 30 pontos (quatro assistências e cinco rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Seattle SuperSonics 119 x 99 Dallas Mavericks New York Knicks 102 x 98 Washington Wizards (em tempo extra) Detriot Pistons 101 x 89 Orlando Magic Atlanta Hawks 110 x 99 Bostons Celtics Cleveland Cavaliers 91 x 80 Miami Heat New Orleans Hornets 92 x 87 Milwaukee Bucks Utah Jazz 82 x 69 Houston Rockets