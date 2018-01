Nenê marca 20 pontos, mas o Nuggets perde O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado na noite deste domingo pelo Sacramento Kings. Placar final: 117 a 106. Nenê atuou por 40 minutos na derrota do Nuggets e marcou 20 pontos, com 4 assistências e 4 rebotes. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 83 x 72 Portland Trial Blazers Detroit Pistons 115 x 102 Dallas Mavericks Boston Celtics 97 x 93 Houston Rockets Memphis Grizzlies 108 x 107 L.A. Clippers (em tempo extra)