Nenê marca 21 pontos na vitória do Denver O Denver Nuggets derrotou o Cleveland Cavaliers por 115 a 103 em partida da noite desta terça-feira pela liga de basquete norte-americana, a NBA. Um dos destaques do jogo foi o pivô brasileiro Nenê, do Nuggets. Ele esteve em quadra por 40 minutos e conseguiu uma excelente atuação, tanto no ataque quanto na defesa. Marcou 21 pontos, com 13 rebotes e uma assistência. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 95 x 88 Philadelphia Sixiers New Orleans Hornets 100 x 91 Orlando Magic Milwaukee Bucks 106 x 94 Atlanta Hawks Dallas Mavericks 97 x 72 Washington Wizards