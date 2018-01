Nenê marca 4 pontos na derrota do Nuggets O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana, foi derrotado pelo Atlanta Hawks, por 84 a 76, na noite deste sábado. Nenê atuou por 27 minutos na derrota do Nuggets e marcou quatro pontos, com nove rebotes e uma assistência. Veja os resultados das demais partidas da noite: Philadelphia Sixiers 83 x 77 San Antonio Spurs Sacramento Kings 116 x 109 L.A. Clippers Detroit Pistons 99 x 93 Golden State Warriors Indiana Pacers 91 x 84 New Orleans Hornets Memphis Grizzlies 112 x 103 Orlando Magic Boston Celtics 88 x 77 Chicago Bulls Dallas Mavericks 119 x 112 Minnesota Timberwolves Houston Rockets 84 x 63 Utah Jazz