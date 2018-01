Nenê mostra boa evolução na NBA O Denver Nuggets perdeu mais uma na noite de segunda-feira ? 86 a 71 para o Dallas Mavericks ?, mas o pivô brasileiro Nenê confirmou sua rápida evolução na NBA: marcou mais de dez pontos pela quarta vez seguida. Foram 11, além de três rebotes, um roubo de bola, uma assistência e um toco. Nenê é o pivô titular há sete partidas e ganhou a confiança do técnico Jeff Bzdelik. Nos últimos quatro jogos ? contra equipes fortes (dois contra o Seattle Supersonics, um contra o Sacramento Kings e o outro contra o Dallas Mavericks) ?, marcou 64 pontos, o que dá a média de 16 por partida. É quase o dobro de sua média na temporada ? 8,8 por jogo. Fez 21 e 17 pontos contra o Seattle, 15 contra o Sacramento e 11 na segunda-feira. O cestinha entre os calouros é Dajuan Wagner, do Cleveland Cavaliers, com média de 16,9 por jogo. No ranking dos cestinhas entre os calouros, Nenê ocupa a oitava colocação. Mas com a média que conseguiu nos quatro últimos jogos já seria o segundo. O brasileiro também melhorou suas médias em outros fundamentos desde a partida contra o Seattle, no dia 30. Em rebotes, foi de 5,8 para 6,5 por jogo; em assistências, de 1,6 para 2; em minutos em quadra, de 25,5 para 33,5. Pelos números que apresenta na temporada, Nenê tem grandes chances de ser convocado para o ?All-Star Game? dos novatos, que será disputado em 8 de fevereiro em Atlanta. É o terceiro colocado em rebotes, roubos de bola e porcentagem de acerto nos arremessos e sétimo em assistências. No ranking de eficiência (que leva em conta erros e acertos nos fundamentos), em uma semana subiu de oitavo para sexto lugar. Nenê voltará à quadra nesta quarta-feira, em partida em Denver, contra o Miami Heat.