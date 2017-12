Nenê, operado, só volta em 2006 à NBA O brasileiro Nenê, ala do Denver Nuggets, foi operado com êxito no joelho direito, mas sua reabilitação será prolongada e ele não jogará mais na atual temporada da NBA. O médico da equipe, Steve Traina, foi o responsável pela operação de Nenê, que sofreu ruptura nos ligamentos cruzado anterior e colateral médio, e fissura do menisco, de acordo com um relatório médico. O jogador brasileiro se machucou no dia 1º de novembro, na partida de abertura da temporada quando sua equipe enfrentou o San Antonio Spurs, no SBC Center. A lesão aconteceu quando o ala do Spurs, Tim Duncan, roubou a bola de Nenê e caiu sobre ele. Nenê está em sua quarta temporada na NBA, sempre no Nuggets. A expectativa era que este ano seria decisivo para o desenvolvimento de seu potencial.