Nenê para Dwight Howard, e Nuggets bate Magic na NBA

O caminho mais fácil para vencer o Orlando Magic na NBA é neutralizar as ações do pivô Dwight Howard, principal jogador da equipe. Pois foi isso que o Denver Nuggets fez, na noite de quarta-feira, na vitória por 115 a 97 sobre o time da Flórida.

Graças às boas atuações do brasileiro Nenê e de seu companheiro de garrafão, Kenyon Martin, Howard acertou apenas um dos sete arremessos de quadra que tentou, e encerrou a partida com oito pontos - ele tem média de 17 na temporada.

Além de impedir as ações de Howard, Nenê ainda marcou 14 pontos e pegou nove rebotes. Os cestinhas do Denver foram Carmelo Anthony, com 27, e Chauncey Billups, com 24. Pelo Orlando, Matt Barnes liderou a estatística com 28.

A vitória foi a 25.ª do Denver Nuggets em 39 partidas na temporada regular. A equipe está em quarto lugar na Conferência Oeste, seguindo de perto o San Antonio Spurs, terceiro, e o Dallas Mavericks, vice-líder.

A ponta da classificação é do Los Angeles Lakers, que voltou a abrir vantagem na noite de quarta-feira. A equipe californiana superou justamente o vice-líder Dallas Mavericks, por 100 a 95.

O alemão Dirk Nowitzki foi o grande nome da partida, pois além de ter sido cestinha com 30 pontos, chegou à marca de 20 mil pontos na carreira na NBA. Mas Kobe Bryant, ainda sentindo uma lesão nas costas, desequilibrou nos instantes finais e decidiu um jogo em que marcou apenas dez pontos.

NBA, resultados 15/1:

Atlanta Hawks 94 x 82 Washington Wizards

Indiana Pacers 122 x 114 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 92 x 93 New York Knicks

New Jersey Nets 87 x 111 Boston Celtics

New Orleans Hornets 108 x 94 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 95 x 100 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 115 x 97 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 120 x 108 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 102 x 115 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 108 x 109 San Antonio Spurs

Houston Rockets 120 x 114 Minnesota Timberwolves

NBA, jogos de 14/1:

Boston Celtics x Chicago Bulls

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers