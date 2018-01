Nenê pede dispensa e não irá ao Mundial de basquete O técnico Lula Ferreira definiu nesta terça-feira a lista de convocados da seleção brasileira masculina de basquete para a disputa do Mundial, que acontece entre 19 de agosto e 3 de setembro, no Japão. O pivô Nenê, que joga na NBA, estava entre os jogadores chamados, mas ele não irá disputar o campeonato - pediu dispensa, alegando falta de condições físicas por causa da cirurgia no joelho direito que sofreu no fim do ano passado. Com a ausência de Nenê, a lista de convocados ficou com 13 jogadores. Mas só 12 vão ao Mundial - um deles será cortado antes do campeonato. Além disso, Lula Ferreira chamou 2 jovens atletas para treinarem com a seleção nesse período, num programa de desenvolvimento de talentos. Os escolhidos foram: o ala Marcus Vinícius Toledo, de 19 anos, e o pivô Paulo Sérgio Prestes, de 18. A situação de Nenê é complicada. Primeiro brasileiro a fazer sucesso na NBA, o pivô se envolveu em polêmica com a direção da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), chegando a recusar convocações para a seleção no passado. Mas, dessa vez, ele se recupera da cirurgia e ainda nem voltou a treinar no Denver Nuggets - atualmente, está nos Estados Unidos, onde assinou novo contrato com sua equipe, por mais 6 temporadas. "Fiquei feliz por ter sido chamado, mas ainda não tenho condições de treinar e jogar. A minha recuperação está sendo boa, mas preciso ter muito cuidado. Não estou fazendo quase nada de quadra ainda e não conseguiria chegar a um nível ao menos razoável para competir em apenas um mês", explicou Nenê, que prometeu ficar na torcida pela seleção. "Desejo sorte a todos no Japão, vou torcer muito para que o Brasil volte com um grande resultado." Mesmo sem Nenê, Lula Ferreira aposta na base de jogadores que atuam na NBA e na Europa: Alex, Baby, Thiago Splitter, Anderson Varejão, Guilherme, Leandrinho e Marcelinho. Além deles, a seleção terá atletas que foram destaque na conquista do título sul-americano no último domingo, na Venezuela: Caio Torres, Estevam, Murilo, André Bambu, Marcelinho Huertas e Nezinho. O Brasil estréia dia 19 de agosto no Mundial, contra Austrália. Pelo Grupo C, também jogará contra Catar, Turquia, Grécia e Lituânia. Os treinos começam nesta quinta-feira, no Rio, e a preparação antes da viagem para o Japão inclui amistosos com a Nova Zelândia, Argentina, Venezuela e Estados Unidos. Confira os convocados para o Mundial: Marcelinho Huertas - Armador - 23 anos - 1,91m - Joventut de Badalona (Espanha) Welington dos Santos (Nezinho) - Armador - 25 anos - 1,86m - COC/Ribeirão Preto (SP) Leandrinho - Armador - 23 anos - 1,92m - Phoenix Suns (NBA) Marcelinho - Ala/Armador - 31 anos - 2,00m - Telemig Celular/Unitri (MG) Alex Garcia - Ala/Armador - 26 anos - 1,91m - COC/Ribeirão Preto (SP) Guilherme Giovannoni - Ala - 26 anos - 2,04m - BC Kiev - (Ucrânia) Caio Torres - Pivô - 19 anos - 2,11m - Rayet Guadajara (Espanha) Estevam Ferreira Jr - Pivô - 27 anos - 2,11m - Telemig Celular/Unitri (MG) Murilo Becker - Pivô - 22 anos - 2,11m - Franca Basquete (SP) André Quirino (André Bambu) - Pivô - 26 anos - 2,06m - Parmesa Castellón (Espanha) Rafael Araújo (Baby) - Pivô - 25 anos - 2,11m - Utah Jazz (NBA) Tiago Splitter - Pivô - 21 anos - 2,11m - Tau Ceramica (Espanha) Anderson Varejão - Pivô - 23 anos - 2,09m - Cleveland Cavaliers (NBA) Texto atualizado às 17 horas