Nenê promete seguir exemplo de Ronaldo Depois de se contundir gravemente logo no primeiro jogo da temporada 2005/06 da NBA, na última terça-feira, o pivô brasileiro Nenê divulgou um comunicado nesta sexta em que promete seguir o exemplo do atacante Ronaldo, que também teve séria lesão no joelho e voltou com grande destaque ao futebol. Num lance normal do jogo em que o Denver Nuggets perdeu para o San Antonio Spurs, Nenê sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito - também foi detectado um rompimento no ligamento médio colateral e ruptura do menisco lateral do mesmo joelho. Assim, ele será operado e a expectativa é que fique cerca de 6 meses longe do basquete. ?A contusão foi grave, mas a boa notícia é que recebi a certeza de meu médico que em um prazo de 4 a 6 meses estarei de volta às quadras 100% recuperado?, contou Nenê, que passará pela cirurgia dentro de 2 semanas e deve fazer o tratamento nos Estados Unidos. ?O Ronaldo é o meu maior exemplo nesse momento, já que sofreu uma contusão ainda mais grave e voltou com grande sucesso. Mesmo que meu joelho esteja temporariamente fora de combate, o meu espírito continua forte?, avisou Nenê, citando o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, que ficou longo período parado após sofrer seguidas lesões no joelho, em 99 e 2000 - só retornou no final de 2001, a tempo de levar o Brasil ao penta. Nenê foi o primeiro brasileiro a fazer sucesso na NBA, a liga norte-americana de basquete. Estava começando a sua 4ª temporada, todas pelo Denver Nuggets, com boas médias nesse período: 10,7 pontos e 6,2 rebotes por jogo. ?Tenho certeza que vou superar esse momento difícil e vou atingir degraus ainda maiores na minha carreira. Vou aproveitar esse período para me aprimorar e voltar ainda mais forte que antes da contusão?, disse o pivô de 23 anos. O brasileiro, inclusive, negociava um novo contrato com o Denver Nuggets. Pedia cerca de US$ 60 milhões por 5 anos de compromisso, mas não houve acordo. Por isso, Nenê pode acertar com outra equipe ao final desta temporada. Resta saber qual será seu futuro agora que a lesão o impedirá de disputar o atual campeonato da NBA.