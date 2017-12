Nenê registra double-double na vitória do Denver Nuggets Recuperado de uma operação no joelho direito, o ala-pivô brasileiro Nenê se destacou na vitória do Denver Nuggets sobre o Detroit Pistons por 124 a 105, no Ginásio Palace of Auburn Hills, em Detroit, pela pré-temporada da NBA. Essa foi a terceira partida que Nenê disputou após a cirurgia no joelho direito. O jogador perdeu toda a temporada passada da liga norte-americana de basquete ao se machucar logo no primeiro jogo. No confronto com os campeões da edição de 2003/2004, o atleta brasileiro registrou um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao anotar 14 pontos e capturar 12 rebotes - ele esteve em quadra em 25 minutos. O ala Kenyon Martin foi o maior pontuador dos visitantes, com 19 pontos. O cestinha do jogo, no entanto, foi o ala Jason Maxiell, do Detroit, com 21. Outros três jogadores brasileiros estiveram em quadra. O armador Leandrinho anotou 19 pontos na derrota da sua equipe, o Phoenix Suns, para o Los Angeles Lakers, por 94 a 91, em San Diego. Os Lakers não contaram com o ala-armador Kobe Bryant, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Já o ala-pivô Anderson Varejão pegou 13 rebotes e fez cinco pontos na derrota do Cleveland Cavaliers para o Toronto Ratpors por 91 a 90, fora de casa, no Air Canada Centre. O New Orleans-Oklahoma City Hornets, do ala Marquinhos, que ficou em quadra por cinco minutos, foi superado pelo Sacramento Kings por 117 a 93, no Lawlor Events Center, em Reno. O destaque da partida foi ala Ron Artest, dos Kings, que terminou o confronto com 24 pontos.