Nenê se destaca em 8.ª vitória seguida do Denver Nuggets

O Denver Nuggets e Nenê Hilário seguem em boa fase na NBA. Na noite de quarta-feira, a equipe derrotou o Houston Rockets por 97 a 92, fora de casa, com boa atuação do pivô brasileiro. Com isso, a franquia do Colorado completou a oitava vitória consecutiva e está na vice-liderança da Conferência Oeste.

Nenê, que atuou durante 35 minutos, fez 18 pontos, pegou cinco rebotes e deu uma assistência. J.R. Smith, com 22 pontos, e Kenyon Martin, com 15 pontos e 12 rebotes, foram os outros destaques do Denver. Aaron Brooks, com 22 pontos, Luis Scola, com 20 pontos e 11 rebotes e Trevor Ariza, com 19 pontos e dez rebotes, foram os principais jogadores do Houston.

O Cleveland Cavaliers derrotou o Minnesota Timberwolves, equipe de pior campanha da Conferência Oeste, por 109 a 95. Assim, a franquia segue na liderança da Conferência Leste da NBA, agora com 36 vitórias e 11 derrotas.

O brasileiro Anderson Varejão atuou por 26 minutos e fez seis pontos. Além disso, conseguiu dez rebotes e deu duas assistências. JJ Hickson, com 23 pontos, e LeBron James, com 12 pontos e 11 assistências, também contribuíram para o triunfo. Corey Brewer, com 22 pontos, Kevin Love, com 20 pontos e dez rebotes, e Al Jefferson, com 14 pontos e dez rebotes, foram os destaques do Timberwolves.

O San Antonio Spurs encerrou uma série de três derrotas ao bater o Atlanta Hawks por 105 a 90. O veterano Tim Duncan liderou a equipe, com 27 rebotes e 21 pontos. Pelo Atlanta, Joe Johnson fez 31 pontos e Josh Smith deixou a partida com 16 rebotes e 14 pontos.

Fora de casa, o Los Angeles Lakers superou o Indiana Pacers com facilidade por 118 a 96. Kobe Bryant foi o cestinha do jogo, com 29 pontos. O pivô Andrew Bynum contribuiu para o triunfo com 27 pontos e 12 rebotes. E o espanhol Pau Gasol fez 21 pontos e conseguiu 13 rebotes. O pivô Roy Hibbert foi o principal jogador do Pacers, com 21 pontos.

O Chicago Bulls conseguiu o quarto triunfo seguido fora de casa ao bater o Oklahoma City Thunder, por 96 a 86. Derrick Rose, foi o cestinha do Bulls com 26 pontos. Kevin Durant foi o destaque do Oklahoma, com 28 pontos e 11 rebotes.

Confira os resultados dos jogos de quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 109 x 95 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 96 x 118 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 111 x 103 Miami Heat

Detroit Pistons 93 x 99 Memphis Grizzlies

New Jersey Nets 103 x 87 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 91 x 88 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 86 x 96 Chicago Bulls

Houston Rockets 92 x 97 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 105 x 90 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 95 x 106 Utah Jazz

Golden State Warriors 110 x 123 New Orleans Hornets

Confira os jogos desta quinta-feira:

New York Knicks x Toronto Raptors

Orlando Magic x Boston Celtics

Phoenix Suns x Dallas Mavericks