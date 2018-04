Nenê se machuca e desfalca Denver Nuggets por seis semanas

O brasileiro Nenê, do Denver Nuggets, ficará cerca de seis semanas afastado das quadras por causa de uma lesão no dedo polegar da mão esquerda. Veja também: Tyrus Thomas dá primeira vitória ao Bulls na temporada Mavericks vence Warriors e quebra escrita na NBA Cestas de Jefferson no fim dão a vitória ao Nets na NBA Nenê se machucou na partida em que o Nuggets foi derrotado pelo Boston Celtics por 119 a 93, na quarta-feira. A gravidade da lesão, no entanto, só foi descoberta depois de um exame mais detalhado, nesta quinta-feira. Além de Nenê, o Denver sofre com outros jogadores lesionados: Michael Wilks, Anthony Carter e Chucky Atkins. Na temporada 2006/2007, Nenê teve uma boa atuação pelo Denver. Em 2005/2006 ele ficou afastado das quadras por um bom tempo devido a uma lesão no joelho.