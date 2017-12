Nenê será operado na terça-feira O pivô brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, passará por cirurgia no joelho direito, terça-feira, em Denver, nos Estados Unidos. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, torceu o ligamento colateral medial e lesionou o menisco lateral, no jogo de abertura da temporada da NBA, há duas semanas, quando seu time perdeu para o San Antonio Spurs, por 102 a 91. ?Estou com o espírito forte para encarar esse desafio?, avisou o jogador.