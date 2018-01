Nenê suspenso por quatro jogos na NBA O brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, e o nigeriano Michael Olowokandi, do Minnesota Timberwolves, foram suspensos neste sábado por quatro jogos cada um. O motivo foi a briga entre os dois jogadores no final do terceiro quarto da partida de sexta-feira, em Denver, pela NBA, que resultou na expulsão de ambos. O jogo terminou com a vitória do Minnesota: 93 a 83. A confusão começou na disputa de um rebote sob o garrafão, aos sete segundos do fim do período, quando Olowokandi empurrou Nenê, que revidou. Os dois chegaram a trocar socos, mas foram apartados por outros jogadores. Também foram suspensos Marcus Camby e Francisco Elson, ambos do Denver.