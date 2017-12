Nenê vai jogar pelo New York Knicks O pivô Maybyner "Nenê" Hilário se transformou nesta quarta-feira à noite no terceiro brasileiro a ser escolhido por uma equipe da NBA (principal liga de basquete dos Estados Unidos). Os outros dois foram Rolando e Pipoka. Nenê vai atuar pelo New York Knicks. Nenê, de 19 anos e 2,10 metros, foi o sétimo escolhido, entre os 47 jogadores, na primeira rodada do draft da NBA, realizada no teatro do Madison Square Garden, em Nova York. O primeiro da lista foi o chinês Yao Ming, que vai para o Houston Rockets.