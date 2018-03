Nenê vence e Leandrinho perde na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), venceu em casa o New York Knicks, por 107 a 96, na noite deste domingo. Nenê marcou 11 pontos na vitória do Nuggets, com duas assistências e nove rebotes. Já o Phoenix Suns, de Leandro Barbosa, foi derrotado pelo Sacramento Kings na casa do adversário. Placar final: 108 a 94. O armador brasileiro marcou 14 pontos na derrota do Suns (uma assistência e um rebote). Veja os resultados das demais partidas da noite: Boston Celtics 91 x 82 Toronto Raptors Milwaukee Bucks 108 x 104 Miami Heat Detroit Pistons 100 x 88 L.A. Clippers Seattle SuperSonics 97 x 80 Houston Rockets L.A. Lakers 100 x 83 New Jersey Nets Philadelphia Sixiers 81 x 74 Minnesota Timberwolves