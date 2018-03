Nenê vence e Leandrinho perde na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou em casa o Minnesota Timberwolves, por 101 a 92, em partida da noite desta quarta-feira. Nenê marcou 11 pontos, com uma assistência e seis rebotes. O cestinha do jogo foi Carmelo Anthony, que contribuiu com 25 pontos (duas assistências e seis rebotes) para a vitória do Nuggets. Já o Phoenix Suns, do armador Leandro Barbosa, perdeu a partida contra o Philadelphia Sixers, na casa do adversário, apesar dos 27 pontos marcados por Joe Johnson, cestinha do jogo. Leandrinho marcou apenas seis pontos na derrota do Suns, com duas assistências e dois rebotes. Placar final: 99 a 94. Veja os resultados das demais partidas da noite: Miami Heat 105 x 90 Orlando Magic Memphis Grizzlies 111 x 97 New York Knicks Indiana Pacers 103 x 99 Dallas Mavericks Houston Rockets 90 x 89 Toronto Raptors Portland Trail Blazers 91 x 85 LA Clippers Seattle SuperSonics 84 x 77 Utah Jazz LA Lakers 115 x 91 Sacramento Kings Golden State Warriors 98 x 89 Milwaukee Bucks