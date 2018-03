Nenê vence o 1º duelo com Leandrinho O Denver de Nenê levou a melhor sobre o Phoenix de Leandrinho, no primeiro duelo entre dois brasileiros na história da NBA. As duas equipes se enfrentaram nesta quinta-feira, em Salt Lake City, num dos torneios preparatórios para a temporada 2003/04 da liga norte-americana de basquete. E os Nuggets venceram os Suns por 119 a 78. Os torneios de verão servem para recomeçar os treinos das equipes e, principalmente, ambientar os novatos ao jogo da NBA. Bom para Leandrinho, que começa a ganhar experiência para sua temporada de estréia. Como titular do Phoenix, o armador brasileiro ficou 29 minutos em quadra, marcou 9 pontos, pegou 3 rebotes, deu 2 assistências e ainda roubou 3 bolas. Nenê também está aproveitando os torneios de verão para melhorar seu jogo, apesar de ter feito uma excelente temporada de estréia, quando foi considerado um dos 5 melhores novatos do campeonato 2002/03. Na partida desta quinta-feira, o pivô fez 16 pontos nos 21 minutos que jogou. E também pegou 5 rebotes e roubou duas bolas. O confronto desta quinta-feira serviu como prévia para Leandrinho e Nenê. Eles ainda vão se enfrentar várias vezes, tanto nos jogos da pré-temporada quanto no próprio campeonato 2003/04 da NBA, que deve começar apenas em novembro.