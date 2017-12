Nenê volta a jogar bem e Denver vence Depois de jogar mal na derrota diante do Indiana Pacers, o pivô Nenê voltou a atuar bem e marcou 13 pontos (seis cestas em dez tentativas) na vitória do Denver Nuggets sobre o Cleveland Cavaliers, na madrugada desta quinta-feira, por 93 a 89. O jogador brasileiro ainda conseguiu nove rebotes e fez duas assistências. Sua equipe é a quarta colocada na Divisão do Meio-Oeste, com três vitórias e duas derrotas. No duelo dos novatos LeBron James, do Cleveland, e Carmelo Anthony, do Denver, esse último se deu melhor. Anotou 14 pontos e conseguiu seis rebotes, além de duas assistências. O rival fez apenas sete pontos, mas foi melhor nos rebotes (11) e nas assistências (7). O armador Leandrinho ainda não estreou pelo Phoenix Suns. Sua equipe foi derrotada pelo Utah Jazz por 91 a 80. Confira os demais resultados: Orlando Magic 100 x 106 Chicago Bulls, Philadelphia Sixers 99 x 106 New Orleans Hornets, Washington Wizards 100 x 90 Dallas Mavericks, Detroit Pistons 96 x 88 Boston Celtics, New York Knicks 90 x 106 Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves 121 x 125 Sacramento Kings, Golden State Warriors 99 x 72 Atlanta Hawks e Portland Trail Blazers 93 x 87 Memphis Grizzlies. Veja os jogos desta quinta-feira: New Jersey Nets x Indiana Pacers Toronto Raptors x Dallas Mavericks San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers